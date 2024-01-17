 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü

Samsun'da bir kişi, evlerinin çatısında ağabeyi ile çanak anten yüzünden çıkan tartışmada çatıdan balkona düşerek hayatını kaybetti. Olayda, ağabeyin televizyonunun çanak antenine zarar verdiği öğrenildi.

Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü
17.01.2024 - 17:54,  Güncelleme: 17:55
Abone Ol

Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü

SAMSUN - Samsun'da bir kişi evlerinin çatısında ağabeyi ile çanak anten yüzünden çıkan tartışmada arbede sırasında çatıdan balkona düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katısında meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Çakır3 katlı aile apartmanında çatıya çıkarak ağabeyi Ahmet Çakır'ıntelevizyon yayınını bozmak amacıyla çanak antene müdahale için çatıya çıktı. Bu sırada kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Çakır olaya müdahale etmek istedi. İki kardeş arasında arbede çıktı. Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Çakır ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Çakır'ın hastaneye götürüldüğünde kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Kemal Çakır kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Çakır polis tarafından gözaltına alındı.

Kemal Çakır'ın daha önce de ağabeyinin televizyonunun çanak antenine zarar verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ahmet Çakır, Kemal Çakır, İlkadım, Samsun, Samsun, Polisiye, Ölüm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü - Son Dakika


17:50
Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu

Son Dakika
17:50 Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:50 "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik davada istenen cezalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 17:59:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ağabeyi ile çanak anten tartışmasında çatıdan düşüp öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement