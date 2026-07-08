Ağabeyi ve Ailesini Vuran Şüpheli Teslim Oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aralarında bulunan arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, olaydan bir gün sonra polise teslim oldu.

Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M. Gülen (61), çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'e (39) tabancayla ateş açmış, ardından olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise tarafların kavga ettiği, kardeşlerin ikisinde de tabanca olduğu görüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli M. Gülen'in yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Şüpheli, olaydan bir gün sonra emniyet birimlerine giderek teslim oldu. Olayı gerçekleştiren M. Gülen'in emekli imam oldu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU