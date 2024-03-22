Ağaç altında kalan belediye başkan adayı tekerlekli sandalye ile seçim çalışmalarına başladı

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Ağaç altında kalıp ağır yaralanan belediye başkan adayı tekerlekli sandalye ile seçim çalışmalarına başladı

BURDUR - Burdur'da geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle üzerine ağaç devrilerek yaralanan Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Adnan Ersan, tekerlekli sandalye ile seçim çalışmalarına başladı.

Burdur'da 5 Mart tarihinde üzerine ağaç devrilerek yaralanan Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Adnan Ersan, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, partililer ve aynı olayda yaralanan oğlu ve Belediye Meclisi Adayı Taha Ersan ile birlikte Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Tekerlekli sandalye ile esnaf ziyareti yapan Ersan'ı gören vatandaşlar geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklamada bulunan Ersan "Allah'a şükürler olsun bugünden itibaren sahalara indik. Sayın Milletvekilimizin de katılımı ile bu mübarek cuma günü inşallah çalışmalarımız bereketli geçer. Biz Milli görüş Belediyeciliğini Burdurumuza yaşatmak için, hep beraber elbirliği ile yaşamak için göreve talip olduk. Halkımız teveccühü ile inşallah bunu birlikte yaşayacağız. Milli Görüş Farkını fark etmiş olacağız" dedi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ise Başkan adayına geçmiş olsun dileklerini ileterek "Değerli başkanıma tekrar geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. İnşallah sağlığına kavuşacak ve Burdur için koşturmaya, daha bir gayretle koşturmaya devam edecek. Burdurluya iyi hizmet edeceği kanaatindeyim. Milli Görüş Belediyeciliği aslında bugüne kadar hiç bir dönemde yaşanmamış bir Belediyecilik anlayışıdır. Adalet, hak, hukuk, liyakat vardır. İsraf, rüşvet yoktur. Böyle bir Belediyeyi milletin refahı için, Burdur'u yaşanabilir bir kent yapma anlayışı ancak Saadet Partisiyle değerli başkanımızla gerçekleştirmek mümkündür. Bu manada ben Burdurlulardan desteklerini bekliyorum" açıklamalarında bulundu.

Olay, 5 Mart tarihinde Özgür Mahallesi Oto Tamirciler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları çerçevesinde birtakım ziyaretler için sokağa çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.