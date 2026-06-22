Ağaç SUV Aracın Üzerine Devrildi - Son Dakika
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Ağaç SUV Aracın Üzerine Devrildi

Ağaç SUV Aracın Üzerine Devrildi
22.06.2026 22:42
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Kayseri'de bir ağaç park halindeki SUV aracın üzerine devrildi; araçta hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üzerine ağaç devrilen araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde kökü iki otoparkı ayıran duvarın altından bulunan ağaç, park hakindeki bir SUV aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motorlu testereyle ağacı küçülterek, halat yardımıyla aracın üzerinden aldı. Araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç SUV Aracın Üzerine Devrildi - Son Dakika

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