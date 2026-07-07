Kepez'de kaldırım işgaline şok denetim: Ağaca zincirli römorka kaynaklı müdahale

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaya ve araç trafiğinin aksamaması amacıyla ilçe geneli cadde ve sokaklarda şok denetim yaptı. Bir işletme sahibi ekiplerce el konularak araca yüklenen masa ve sandalyelerini geri alabilmek için kamyona çıkmaya çalıştı. Bir başka noktada ise reklam panosuna dönen ağaca zincirli bir römorka, kaynak makinesiyle müdahale edilip el konuldu.

Kepez Belediyesi ekipleri ilçede kaldırım işgallerine karşı şok operasyon düzenledi. Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekibinin de destek verdiği denetimlerde kaldırımları işgal eden ve vatandaşların geçiş yolunu engelleyen malzemeler kaldırıldı. Kaldırımlarda vatandaşların geçişini engelleyen işgaliyeleri, kamuya açık cadde ve sokak üzerinde gelişi güzel konulmuş duba, flama ve ticari ürünler ile malzemeleri bulunduran esnafa Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

Ağaca zincirle bağlamışlar

Denetimler sırasında kaldırımda yer alan ve üzerinde reklam afişinin yer aldığı bir römorkun, ağaca zincirli bir şekilde konulduğunu gören ekipler, kaynak makinesiyle müdahalede bulundu. Zincir eritilerek kırılırken, römorka el konuldu.

El konulan malzemeleri geri almaya çalıştı

15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde de bir restoranın kaldırıma koyduğu masa ve sandalyeler ekiplerce alınarak kamyona yüklendi. Bu sırada işletme sahibi duruma tepki gösterdi. Ekiplerin uzaklaşmasının ardından işletme sahibi malzemelerin yüklendiği kamyona çıkarak masa ve sandalyeleri geri almak istedi. Görevliye malzemeleri geri vermesini söyleyen vatandaş olumsuz yanıt alınca geri döndü. - ANTALYA