Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Payas ilçesinde meydana geldi. Ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi kısa sürede kurtardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ağustos ayında 110 can dostunun imdadına yetiştiklerini bildirdi. - HATAY
