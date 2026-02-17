Hatay'da ağaca takılan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Hatay'da ağaca takılan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay\'da ağaca takılan kediyi itfaiye kurtardı
17.02.2026 16:37  Güncelleme: 16:38
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kedi, ağacın dallarına ayağı takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağacın dallarına ayağı takılan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir kedi, ağacın dallarına ayağı takılarak mahsur kaldı. Kedinin miyavlaması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi kurtarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da ağaca takılan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay'da ağaca takılan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
