Hatay\'da ağaca takılan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağacın dallarına ayağı takılan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir kedi, ağacın dallarına ayağı takılarak mahsur kaldı. Kedinin miyavlaması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi kurtarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
