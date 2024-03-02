Eskişehir\'de mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı, ancak düşerek yaralandı

3.Sayfa

İlginç görüntü Eskişehir'de vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağaçta mahsur kalan kedi, bölgeye sevk edilen itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada görevlinin elinden kayarak aynı yükseklikten aşağıya düştü. İtfaiye personelinin aldığı alkış ise yarım kaldı.

VATANDAŞLAR KURTARAMAYINCA İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda köpekten kaçtığı sırada ağaca tırmanan kediyi görenler, kendi çabalarıyla hayvanı ağaçtan indiremeyince çareyi itfaiyeye haber vermekte buldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi merdiven yardımıyla ağaca uzandı ve kediyi dalların arasından almak için müdahale etti.

KORKAN KEDİ METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Hayvan korkudan tırnakları ile dalları sıkı sıkıya tutarak bırakmak istemedi. İtfaiye eri, dallardan ayırdığı kediyi yakaladı. Olan biteni izleyen vatandaş, itfaiye erini alkışlamaya başladı ancak bu durum pek fazla sürmedi.

Korkudan çırpınan kedi, görevlinin elinden kayarak metrelerce yüksekten aşağı düştü. Çevredekiler, o anlarda korkudan bağırmaya başladı ve tebrik alkışları bir anda kesildi. Kedi ise can havliyle koşarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Saniye saniye kayda geçen görüntüleri izleyenler, 'kedi kurtarılmasa da olurmuş' yorumunu yaptı.