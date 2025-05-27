Ağaçta Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Batman'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Belde Mahallesi'nde bulunan Cengiz Altun Parkı'ndaki ağaçta mahsur kalan ve gözünden yaralı olduğu fark edilen yavru kedi, kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kedi, sağlıklı bir şekilde itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavisi yapılması için ilgili birime teslim edildi. - BATMAN