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Ağılda meydana göçükte 6 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir ağılda meydana gelen göçük korkuttu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda enkaz altında kalan 6 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alt kısmı ağıl olarak kullanılan iki katlı müstakil bir ev de henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralananın olmadığı olayda 6 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı.

Altı hayvan ekiplerin yaptığı yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.