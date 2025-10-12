Ağıralioğlu\'nun Konvoyunda Kaza

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konvoyunda trafik kazası meydana geldi.Sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'da adeta facianın eşiğinden dönüldü. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konvoyu Şehirlerarası Otobüs Terminali yolu üzerinde kaza yaptı.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Henüz nedeni belirlenemeyen kazada konvoyda çarpışan iki araçta ağır hasar oluştu. Bir araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışan iki araçtaki sürücü ve yolcular tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.