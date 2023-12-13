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Ağrı'da 1.250.504,55 TL değerinde safran ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 1.250.504,55 TL değerinde safran ele geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İran uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada 7 kilo 302 gram safran bulundu. Safranın piyasa değeri ise 1.250.504,55 TL olarak belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı\'da 1.250.504,55 TL değerinde safran ele geçirildi
13.12.2023 - 10:56,
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Ağrı'da İran uyruklu bir şahsın aracında 1.250.504,55 TL değerinde gümrük kaçağı safran ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük sahası içinde İran uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada aracın torpido kısmına gizlenmiş ve piyasa değeri 1.250.504,55 TL olan 7 kilo 302 gram safran ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı - AĞRI

Kaynak: İHA
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Ağrı Valiliği, Ağrı, İran, Kaçakçılık, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 1.250.504,55 TL değerinde safran ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 1.250.504,55 TL değerinde safran ele geçirildi - Son Dakika
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