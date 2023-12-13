Ağrı\'da 1.250.504,55 TL değerinde safran ele geçirildi

Ağrı'da İran uyruklu bir şahsın aracında 1.250.504,55 TL değerinde gümrük kaçağı safran ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük sahası içinde İran uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada aracın torpido kısmına gizlenmiş ve piyasa değeri 1.250.504,55 TL olan 7 kilo 302 gram safran ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı - AĞRI