Ağrı'da 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

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Ağrı'da 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şahıs yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Patnos'ta, JASAT'lar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Hırsızlık", "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Silahla Yağma" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI