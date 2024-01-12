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Ağrı'da 6 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 6 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, durdurulan bir çekicide yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon 664 bin TL olan 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. İran uyruklu bir şahıs olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Ağrı\'da 6 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi
12.01.2024 - 14:43,
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Ağrı'da jandarma tarafından piyasa değeri 6 milyon 664 bin değerinde gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük sahası içerisinde durdurulan bir çekicide yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon 664 bin değerinde 3 kilo 400 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İran uyruklu bir şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Ağrı Valiliği, Jandarma, Ağrı, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 6 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 6 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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