Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Doğubayazıt ilçesinde 7 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 7 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da 7.950 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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