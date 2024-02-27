Ağrı'da Aranan 6 Firari Yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da Aranan 6 Firari Yakalandı

Ağrı\'da Aranan 6 Firari Yakalandı

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar arasında yabancı bir şahsı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlayan F.K, kasten yaralama suçundan hapis cezası bulunan M.D, S.D ve C.D, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan hapis cezası bulunan S.K gibi isimler yer alıyor.

27.02.2024 14:12
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Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 6 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığınca Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl 20 gün hapis cezası bulunan F.K ve 4 yıl hapis cezası bulunan İ.G, kasten yaralama suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.D, S.D ve C.D ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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