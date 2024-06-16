Ağrı'da askerler Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak geçiriyor - Son Dakika
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Ağrı'da askerler Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak geçiriyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak görevlerinin başında geçiriyor. Mehmetçikler, ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlarken, vatanı koruma görevlerini aynı hassasiyetle sürdürüyor. Türkiye-İran sınırında bulunan karakollar ve Modüler Beton Duvar sayesinde terör, kaçakçılık ve yasadışı göçmen geçişleri engelleniyor. Son teknoloji termal kameralar ve zırhlı araçlar ise bölgenin güvenliğini sağlamak için kullanılıyor.

16.06.2024 08:17
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye- İran sınırında görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak görevlerinin başında geçiriyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5'inci Hudut Tugayı 4'üncü Hudut Taburuna bağlı 2 bin 800 rakımda konuşlu 13. Hudut Bölük Komutanlığında görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı görevleri başında geçiriyor. Türkiye -İran sınırında yer alan karakollarında gözleri sınırda, kulakları komutanlarında olan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor. Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan askerler, vatani görevlerini yerine getirmenin de gururunu yaşıyor.

Güvenlik Duvarı ile terör ve kaçakçılığa geçit yok

Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu Türkiye-İran sınırında, sınır fiziki güvenliğinin sağlanması amacıyla her biri 3 metre ve 30 santimetre kalınlığında olan ve üzeri tel örgülerle çevrili Modüler Beton Duvar sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasadışı ve düzensiz göçmenlerin geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor. Karakol, mevziler ve Modüler Beton Duvar hattındaki kameralar sayesinde ise hudut hattındaki her hareketlilik gözetlenebiliyor.

Kule ve Hudut Hattının emniyeti son teknoloji termal kameralarla sağlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfının iştiraki olan ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen en son sistem termal kameraların yüksek görüntü kalitesi sayesinde, gece gündüz fark etmeksizin hudut hattında gözetleme yapılabiliyor. Bölgenin güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan "Hudut Kartalları" son teknoloji olan cihazlarla güçlerine güç katıyor.

Baştan aşağı zırhlı ve son teknolojiyle donatılan araçlar bölgede kuş uçurtmuyor

Taktik tekerlekli zırhlı olan "Vuran" ve "KOBRA-2" araçlarının üzerinde bulunan termal termal kameralar ve kara gözetleme radarı sayesinde bölgede habersiz kuş uçmuyor. Vuran aracı üzerine entegre edilmiş Sarp Silah Sistemi'nin kara ve havada otomatik takip etme özelliği sayesinde bölgede görünmeyenler görünür hale geliyor. KOBRA-2 aracı üzerinde bulunan termal kameralar ise gece gündüz fark etmeksizin 10 kilometre çapında ısı yayan her şey tespit edilebiliyor. Aynı zamanda araç üzerinde yer alan kara gözetleme radarı ile her türlü hava koşulunda 6 kilometreye kadar hareket eden canlılar, 15 kilometreye kadar da hareket halindeki motorlu araçlar tespit edilerek bölgenin güvenliği sağlanıyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da askerler Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak geçiriyor - Son Dakika

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