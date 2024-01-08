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Ağrı'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ağrı'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Ağrı\'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
08.01.2024 - 11:07,
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Ağrı'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi Şehitlik Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında üst üstte birikmiş çöpler alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Doğubeyazıt, Ağrı, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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