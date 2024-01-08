Ağrı\'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi Şehitlik Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında üst üstte birikmiş çöpler alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - AĞRI