Ağrı\'da 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Ağrı'da bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada 12 kilo 616 gram esrar ele hap ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, Gümrük sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde, bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, sigara kartonları içerisine saklanmış vaziyette, 12 kilo 616 gram Esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI