Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı

Ağrı\'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 firari, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar, dolandırıcılık, yabancıyı ülkeye sokma ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunmaktadır.

09.02.2024 23:39  Güncelleme: 23:44
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Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı

AĞRI - Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığınca, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde, JASAT ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B ve aynı suçtan 7 Yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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