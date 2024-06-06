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Ağrı'da dolandırıcılık suçundan 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Z.K.'nin adresi tespit edildi. Z.K. yapılan operasyonun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI