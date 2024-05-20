Ağrı'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ağrı\'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ağrı'da hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

20.05.2024 18:50
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Ağrı'da hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 5 ayrı suçtan 31 yıl 2 ay 60 gün kesinleşmiş hapis cezası ve bin 720 lira para cezası bulunan B.A. yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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