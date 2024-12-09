Ağrı\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Ağrı'da Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ağrı'da güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "İlimiz genelinde emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde suç oranlarında önemli ölçüde azalma kaydedilmiştir. Bu kapsamda 2024 Kasım ayında ilimizde kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükunu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali gibi kişilere karşı işlenen 246 suça müdahale edilerek, 854 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kişilere karşı işlenen suçların da yüzde 80'i aydınlatılmıştır. Geçen yılın aynı ayında 252 olay meydana gelmiştir. Yine dolandırıcılık, yağma, hırsızlık gibi mal varlığına karşı işlenen' 48 suça müdahale edilerek, 120 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kolluk kuvvetlerimizin caydırıcı çalışmaları sonucunda il geneli mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 30 azalma görülmektedir. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezasına göre geçen yıl kasım ayında 67 aranan şahıs yakalanmışken, 2024 Kasım ayında 88 şahıs yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir" dedi.

Kasım ayında 56 uyuşturucu olayına müdahale edildi

Uyuşturucu tacirlerinin Avrupa piyasalarına ulaşmak için Türkiye'yi transit geçiş güzergahı haline getirmek istediklerini ancak buna fırsat vermeyeceklerini söyleyen Vali Koç, "Uyuşturucu, bireylerin ve ailelerin geleceğini karartan, toplumsal yapımızı zedeleyen bir sorun. Valiliğimiz öncülüğünde tüm kurumlarımızla birlikte kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Hep birlikte gençlerimizi korumak ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 2023 Kasım ayında ilimizde 48 uyuşturucu olayına müdahale edilirken, 2024 yılı Kasım ayında 56 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Geçen yılın kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 57 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup, 8 şahıs tutuklanırken, 2024 yılı Kasım ayında 72 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup, bu şahıslardan 18'i tutuklanmıştır. 2024 Kasım ayında yapılan operasyonlarda 24 kilogram metamfetamin, 79 gram esrar, 8 gram eroin ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Kaçakçılık olayları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 azaldı

Yine uyuşturucu gibi kaçakçılık konusunda da sınır ili olmaları nedeniyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Koç, teröre de geçit vermediklerini vurgulayarak, "Sınır ilimiz Ağrı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede kritik bir konuma sahiptir. Valiliğimizin koordinasyonunda güvenlik güçlerimiz yasa dışı faaliyetleri engellemek ve sınır güvenliğimizi sağlamak için kararlı adımlar atmaktadır. Bu mücadelede elde ettiğimiz sonuçlar kapsamında 2023 Kasım ayında ilimiz genelinde 58 kaçakçılık olayı meydana gelirken, 2024 yılında bu sayı yüzde 25 oranında azalarak 43 kaçakçılık olayı meydana gelmiştir. 2023 yılında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 91 şahıs hakkında adli işlem yapılmış iken, 2024 yılında 60 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. 2024 Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 bin 576 paket sigara, 350 adet reçetesiz hap, 903 litre akaryakıt, 5 bin 206 adet kişisel eşya ve kozmetik malzeme, 142 adet tarihi eser-sikke ele geçirilmiştir" dedi.

Terör örgütlerine 65 operasyon düzenlendi

Vali Koç, "Terörle mücadelede birincil amacımız, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgemizdeki huzuru kalıcı kılmaktır. Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerinin etkisini ortadan kaldırmak için her alanda ve her koşulda mücadeleye devam etmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 49 operasyon düzenlenmiş iken, 2024 yılında bu sayı yüzde 32 artarak 65 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda geçen yıl 34 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 2024 yılında 43 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" dedi.

"3 bin 333 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir"

Ağrı'nın stratejik konumından dolayı göçmen akışının yoğun olduğunu belirten Vali Mustafa Koç, göçle mücadele noktasında da etkin bir mücadele ile başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı, ulusal güvenliği tehdit eden ciddi sorunlardır. Ağrı ili, sınır konumu nedeniyle bu tür sorunlarla daha fazla karşılaşmaktadır. Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız öncülüğünde ilgili birimlerimizle birlikte düzensiz göçün yol açtığı risklere karşı sürekli denetimler yaparak kararlı bir mücadele yürütmektedir. 2023 Kasım ayında 50 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayı meydana gelmişken, alınan tedbir ve denetimler sayesinde bu rakam 38'e kadar indirilmiştir. Meydana gelen bu 38 olayda 33 organizatör yakalanmıştır. Ülkemize yasadışı şekilde girmeye çalışan 2 bin 817 düzensiz göçmen hudut birliklerimiz tarafından, hudut hattı gerisinde ise kolluk kuvvetlerimiz tarafından 516 düzensiz göçmen tespit edilerek toplam 3 bin 333 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2023 yılının Kasım ayında ise 2 bin 72 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir. İlimiz genelinde yapılan çalışmalarla 166 düzensiz göçmen tespit edilerek, geri gönderme merkezine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da katıldı. - AĞRI