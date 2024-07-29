Ağrı'da Hırsızlık ve Kasten Öldürme Suçlarından Aranan 2 Kişi Yakalandı

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından haklarında toplam 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ve devriye görevi sonucunda 26 Temmuz günü hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay ve kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.A. ve P.B.'nin yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - AĞRI