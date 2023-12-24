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Ağrı'da iki yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da iki yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı

Ağrı-Doğubayazıt karayolunda meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Ayrıca Eleşkirt ilçesinde de bir yolcu otobüsü fırtına nedeniyle devrildi ve hafif yaralılar oldu.

Ağrı\'da iki yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı
24.12.2023 - 19:05,
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Ağrı'da iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesinden Ağrı merkeze seyir halindeyken Diyadin sapağına 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Ö.E. ile yolculardan U.B., B.G., F.E., İ.Y. ve O.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de bir yolcu otobüsü tipi ve fırtına nedeniyle devrildi. Kazada hafif yaralıların olduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da iki yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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