Ağrı'da Jandarma Ekipleri Bayram Denetimlerine Devam Ediyor

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Ağrı'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için jandarma ekipleri yoğun denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12 Haziran'dan itibaren 14 trafik timi ve 31 asayiş timi olmak üzere toplam 45 tim ile trafik tedbiri alındı. Denetim ve kontrollerde sürücüler ve yolcular, "Kemerini tak yolun sonu bayram olsun. Hızını düşür yolun sonu bayram olsun. Yola odaklan yolun sonu bayram olsun. Hayatla yarışılmaz" mottoları doğrultusunda uyarılarak bilgilendiriliyor, el broşürü verilerek, şeker ve kolonya ikram edilerek bayramları kutlanıyor. Özellikle şehirlerarası seyir halinde olan araçlar kontrol noktalarında durdurularak sürücülerinin bir süre dinlenerek yola odaklanmaları sağlanıyor. Denetim ve kontroller ile uyarı ve bilgilendirmeler, bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için 24 Haziran'a kadar artarak devam edecek. Hızdan kaynaklı kazaları önlemek için birçok noktada radarla hız denetimi yapılırken, hız denetimlerine gece de devam edilecek. - AĞRI