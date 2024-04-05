Ağrı'da Jandarma Ekipleri Miniklere Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Ağrı'da Jandarma Ekipleri Miniklere Trafik Eğitimi Verdi

Ağrı\'da Jandarma Ekipleri Miniklere Trafik Eğitimi Verdi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bayram tatili öncesi Osmangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, genel trafik kuralları, trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı gibi konuları anlattı. Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

05.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:19
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Ağrı'da, jandarma ekipleri bayram tatili öncesi minikleri okulunda ziyaret ederek trafik eğitimi verdi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Bayram tatili öncesi öğrencilere trafik eğitimi vermek üzere Osmangazi İlkokulu ziyaret etti. Burada 15 öğrenciyle bir araya gelen ekipler, genel trafik kuralları, trafik ışıkları ve işaretleri, yaya geçidi ve okul geçitlerinde hareket tarzları, emniyet kemeri kullanımı ve önemi ile okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda trafik eğitimi verdi. Eğitimin ardından öğrencilere Tim Jandarma çizgi filmi izleten ekipler, onlara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Jandarma Ekipleri Miniklere Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika

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