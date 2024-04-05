Ağrı\'da Jandarma Ekipleri Miniklere Trafik Eğitimi Verdi

Ağrı'da, jandarma ekipleri bayram tatili öncesi minikleri okulunda ziyaret ederek trafik eğitimi verdi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Bayram tatili öncesi öğrencilere trafik eğitimi vermek üzere Osmangazi İlkokulu ziyaret etti. Burada 15 öğrenciyle bir araya gelen ekipler, genel trafik kuralları, trafik ışıkları ve işaretleri, yaya geçidi ve okul geçitlerinde hareket tarzları, emniyet kemeri kullanımı ve önemi ile okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda trafik eğitimi verdi. Eğitimin ardından öğrencilere Tim Jandarma çizgi filmi izleten ekipler, onlara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin görevinin başında olduklarını vurgulayarak, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirtti.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayda N.B. isimli şüpheli gözaltına alındı ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, araçta yapılan aramada 7,01 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, zanlılardan birinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk, 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında bulunan inşaatın iskelesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, işçilerin mangal için yaktığı ateşin sebep olduğu öğrenildi. Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Karaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elma bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan'da, Ramazan Bayramı tatili süresince jandarma sorumluluk bölgesinde 808 jandarma devriyesi ve 3 bin 517 personel ile asayiş ve trafik uygulamaları aralıksız devam edecek. Vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam edilecektir.
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