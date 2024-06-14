Ağrı'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ağrı'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Erdem Aksoy için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve meslektaşları katıldı. Vali Koç, törende merhum polis memuruna Allah'tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Aksoy'un cenazesi, memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Hamidiye Mezarlığı'na gönderildi.

14.06.2024 15:38
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Ağrı'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Erdem Aksoy için cenaze töreni düzenlendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü ve meslektaşları katıldı.

Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İsmail Erdem Aksoy'un vefatı dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Koç, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törenin ardından Aksoy'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Hamidiye Mezarlığı'na gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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