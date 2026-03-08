Ağrı\'da Kar Kazası: 4 Kişi Kurtarıldı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Taşlıçay-Diyadin Karayolu İpek Geçidi'nde kontrolden çıkarak şarampole kayan araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağrı'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle yol koşullarının riskli hale gelmesi üzerine Taşlıçay-Diyadin Karayolu güzergahında görev yapan AFAD, emniyet, jandarma trafik kontrol ve devriye ekipleri ile Karayolları ekipleri bölgede rutin devriye çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, İpek Geçidi mevkisinde yaptıkları devriye sırasında bir sivil aracın kontrolden çıkarak şarampole kaydığını tespit etti. Yapılan incelemede araçta 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin bulunduğu belirlendi. Araçta bulunan vatandaşların Iğdır'da ikamet ettiği ve hasta ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Ekipler tarafından olay yerinde yürütülen çalışmalar sonucunda araç bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Araçtaki vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin yardımıyla yollarına devam etmeleri sağlandı. - AĞRI