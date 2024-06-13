Ağrı'da kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da kaza: 4 kişi yaralandı

Ağrı il merkezinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

13.06.2024 15:52
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Ağrı il merkezinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün sabah saatlerinde Ağrı il merkezi Hayvan Borsası mevkiinde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 61 AGA 448 plakalı araç, Hayvan Borsasından çıkış yaptıktan sonra Taşlıçay istikametine seyir halindeyken, bir akaryakıt istasyonu önünde dönüş yapmak için sol şeride geçti. Bu sırada, R.Y. yönetimindeki 33 K 7357 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler M.İ. ve R.Y. ile araçlarda bulunan F.T. ve M.S.İ yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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