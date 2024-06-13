Ağrı'da kaza: 4 kişi yaralandı

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Ağrı il merkezinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün sabah saatlerinde Ağrı il merkezi Hayvan Borsası mevkiinde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 61 AGA 448 plakalı araç, Hayvan Borsasından çıkış yaptıktan sonra Taşlıçay istikametine seyir halindeyken, bir akaryakıt istasyonu önünde dönüş yapmak için sol şeride geçti. Bu sırada, R.Y. yönetimindeki 33 K 7357 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler M.İ. ve R.Y. ile araçlarda bulunan F.T. ve M.S.İ yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AĞRI