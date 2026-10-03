Ağrı\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Ağrı'da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 26 Eylül'de, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A., 27 Eylül'de Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ekiplerin 2 Ekim'de gerçekleştirdiği çalışmada ise hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. yakalandı. R.O.'nun "Mala Zarar Verme", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından arandığı belirlendi. R.O., işlemlerinin ardından Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Aynı tarihte yakalanan G.D.'nin ise kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle işlenen "Dolandırıcılık" ile "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlarından 3 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. G.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan ekiplerin 26 Eylül'de hastane polisinden gelen silahla yaralanma ihbarı üzerine yaptığı çalışmada da olayın detayları ortaya çıktı. Hastanede tedavi altına alınan E.S.'nin sol arka kısmından yaralandığı, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. E.S.'nin ifadesinde, 4-5 yıl önce ruhsatsız olarak aldığı silahın amcasının oğlunun evinde bulunduğu sırada elinin tetiğe dokunması sonucu ateş aldığını söylediği öğrenildi. Kimseyle husumeti olmadığını belirten E.S.'nin yaralanmasına neden olan silah ise ekiplerce muhafaza altına alındı.