Ağrı'da Kurban Pazarlarında Dolandırıcılık Uyarısı

3.Sayfa

Ağrı'da kurban pazarlarının kurulmasından itibaren aralıklarla hayvan pazarına giden polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konusunda duyarlı olmaları için uyarılarda bulundu.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayram'ı öncesinde kurulan kurban pazarlarında dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla Ağrı Hayvan Borsası'nı düzenli aralıklarla ziyaret ederek vatandaşları dolandırıcılık ve sahte para konusunda duyarlı olmaları noktasında uyardı. Özellikle satıcılara uyarılarda bulunan ekipler, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi verdi. Kendilerini telefonda polis, hakim, savcı veya avukat olarak tanıtan ve kendilerinden para isteyen kişilere itibar etmemelerini vurgulayan polis ekipleri, üzerinde tüm bilgilendirmelerin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Emniyet Müdürlüğü'nün Kurban Bayram'ı öncesinde Hayvan Borsası'nda dolandırıcılık konusunda yaptığı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Zeki Çelik, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Bu meydanda akşama kadar hayvanlarla uğraşan insanlar daha kolay kandırılabilir. Malımı satayım heyecanına giren insanlar parayı incelemiyor. Parayı kontrol etmeleri lazım. Polislerimize teşekkür ederiz. İnsanları bilgi sahibi yapıyorlar. Polisin meydana girip özellikle bu sahte para konusunda uyarmaları çok önemli. Emniyetimize, polislerimize, devletimize çok teşekkür ederiz. Bütün polis teşkilatının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI