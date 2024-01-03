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Ağrı'da jandarma operasyonu: Metanfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da jandarma operasyonu: Metanfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, krema kutuları içerisinde saklanmış halde 13 kilo 626 gram metamfetamin, 222 gram esrar ve 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı\'da jandarma operasyonu: Metanfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi
03.01.2024 - 14:05,
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Ağrı'da jandarma ekiplerince metanfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, krema kutuları içerisine saklanmış şekilde 13 kilo 626 gram olan Metamfetamin, 222 gr esrar ve 148 adet Uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da jandarma operasyonu: Metanfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da jandarma operasyonu: Metanfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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