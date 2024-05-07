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Ağrı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

AĞRI - Ağrı'da, "Trafik Haftası" nedeniyle anaokulu öğrencilerine trafik polisleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Ağrı'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından, "Trafik Haftası" olması nedeniyle Ağrı Sevimli Anaokulu ziyaret edildi. Burada yapılan etkinlikte 40 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.