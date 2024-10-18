Ağrı\'da Okul Servislerine Denetim

3.Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 125 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yapan 16 araç sürücüsüne toplam 34 bin 251 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, okul servis araçları ve okul çevresi güvenliğine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Asayiş Timlerinin il genelinde yaptığı denetimlerde 125 okul servis aracının kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Denetimlerde kural ihlali yapan/eksikliği bulunan, 16 okul servis aracı sürücüsüne/sahibine, toplamda 34.251 TL idari para cezası uygulanarak, 3 araç/sürücü trafikten men edilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında, öğrenci güvenliğinin öncelikli hedefleri arasında olduğu vurgulanarak, bu kapsamda denetimlerin sıklıkla yapıldığı kaydedildi. - AĞRI