Ağrı'da Otobüs Yolcularına Kemer Takma Bilinci Aşılandı - Son Dakika
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Ağrı'da Otobüs Yolcularına Kemer Takma Bilinci Aşılandı

Ağrı\'da Otobüs Yolcularına Kemer Takma Bilinci Aşılandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüslerde yolculara kemer takmanın önemi hakkında bilgi verdi. Denetimler kapsamında, yolculara kemer takma zorunluluğu ve trafik güvenliği kuralları hakkında bilgi verildi. Ekipler, kemer takmanın hayat kurtaran bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, yolculara broşürler de dağıttı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, trafik güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, sürücü ve yolcuların kemer takma konusunda hassas olmalarını rica etti.

15.02.2024 13:12
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüslerde yolculara kemer takmanın önemi hakkında bilgi verdi.

Denetimler kapsamında, şehirler arası otobüslerde seyahat eden yolculara kemer takma zorunluluğu ve trafik güvenliği kuralları hakkında bilgi verildi. Ekipler, kemer takmanın hayat kurtaran bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, yolculara broşürler de dağıttı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yaptığı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü olarak, trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kemer takma, trafik kazalarında yaralanma ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle, tüm sürücü ve yolcularımızdan kemer takma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Otobüs Yolcularına Kemer Takma Bilinci Aşılandı - Son Dakika

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