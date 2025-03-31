Ağrı\'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Ağrı'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, araç hurdaya döndü. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan Erzurum yönüne ilerleyen 06 YA 4244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araç hurdaya dönerken, içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere sevk etti. Ağır yaralanan sürücü Adem K., Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçtaki yolculardan Nursel K.'nin Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Ayşenur K. ve Sultan K. ise tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI