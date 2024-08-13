Ağrı'da Özel Eğitim Öğrencilerine Motivasyon Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da Özel Eğitim Öğrencilerine Motivasyon Etkinliği

Ağrı\'da Özel Eğitim Öğrencilerine Motivasyon Etkinliği

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, Diyadin ilçesinde faaliyet gösteren Diyadin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde öğretim gören özel gereksinimli öğrencilere motivasyon etkinliği düzenlendi. Faaliyet kapsamında öğrencilere meslek tanıtımı, sosyal hayata katılım, ağaç sevgisi ve eğlenceli zaman geçirme konularında bilgilendirme yapıldı.

13.08.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da Jandarma Konutanlığı personellerince özel eğitim öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği düzenlendi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, Diyadin ilçesinde faaliyet gösteren Diyadin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde öğretim gören özel gereksinimli öğrencilere motivasyon etkinliği düzenlendi. Bu doğrultuda öğrencilere meslek tanıtımı, sosyal hayata katılım, ağaç sevgisinin aşılanması, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla fidan dikme faaliyeti icra edildi. Faaliyet sonrası 20 özel gereksinimli öğrenciye boyama kitabı hediye edilerek çeşitli ikramlar verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Diyadin, 3-sayfa, trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Özel Eğitim Öğrencilerine Motivasyon Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 15:49:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Özel Eğitim Öğrencilerine Motivasyon Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement