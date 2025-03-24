Ağrı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Güneşgören köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam iftar saatinde Tutak ilçesine bağlı Güneşgören (Kondina) Köyü'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hamza T. olay yerinde hayatını kaybederken. Cezmi B., Fecri T. ve Süleyman K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, güvenlik güçleri de köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Köye giriş ve çıkışlar güvenlik güçleri tarafından yasaklandı. - AĞRI