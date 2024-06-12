Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 180 Hap ve 515 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 180 Hap ve 515 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile birlikte hareket ederek 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ve 515 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon gümrük sahası içerisinde gerçekleşti ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.06.2024 16:48
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile ortaklaşa yürüttükleri operasyonda 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ve 515 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonun gümrük sahası içerisinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada, naylon poşetlere sarılmış, paketler halinde daralı ağırlığı toplam 515 gram olan metamfetamin ele geçirilmiştir. Yine gümrük sahası içerisinde bir çekicide yapılan aramada ise, muhtelif poşetlere sarılmış paketler halinde, metadon cinsi toplam 13.180 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Operasyon, Ağrı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 180 Hap ve 515 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 180 Hap ve 515 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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