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Ağrı'da yapılan "şok" uygulama ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'da, "Asayiş Şok Uygulaması" doğrultusunda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah geçildi.

Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici Ekipler Büro Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına gece ve gündüz aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda kent merkezine bağlı Gazi, 100. Yıl ve Fatih Mahallesi'nde uygulama noktaları kuran durdukları araçlarda ve araç sürücülerinin üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda B.A, T.B, R.A ve M.Ç isimli şahısların üzerinde 1 adet yivsiz otomatik tüfek, 111 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.