Ağrı Dağı'nda PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına operasyon düzenlendi

Ağrı Dağı\'nda PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına operasyon düzenlendi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ağrı Dağı'nda bir mağarada çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 adet dolu büyük mutfak tüpü, 1 adet boş küçük piknik tüpü, 3 top branda ve 3 top bez kumaş bulundu. Açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

01.09.2024 17:21
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen operasyonda, Ağrı Dağı'nda tespit edilen bir mağara içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen "Ağrı Dağı Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Adem Akatay Operasyonu" kapsamında tespit edilen bir mağarada, 13 adet dolu büyük mutfak tüpü, 1 adet boş küçük piknik tüpü, 3 top branda ve 3 top bez kumaş ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, "Terör örgütlerinin her daim enselerinde olacağız" ifadesine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı'nda PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına operasyon düzenlendi - Son Dakika

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