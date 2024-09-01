Ağrı Dağı\'nda PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına operasyon düzenlendi

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen operasyonda, Ağrı Dağı'nda tespit edilen bir mağara içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen "Ağrı Dağı Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Adem Akatay Operasyonu" kapsamında tespit edilen bir mağarada, 13 adet dolu büyük mutfak tüpü, 1 adet boş küçük piknik tüpü, 3 top branda ve 3 top bez kumaş ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, "Terör örgütlerinin her daim enselerinde olacağız" ifadesine yer verildi. - AĞRI