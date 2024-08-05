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Ağrı- Diyadin yolunda kaza: 70 koyun telef oldu, 3 kişi yaralandı

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde meydana gelen kazada 70 koyun telef oldu, 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Ağrı Diyadin yolunda yolun karşısına geçirilen koyunlara yoldan geçen bir araç çarptı. Kazada 70'e yakın koyunun telef olurken, koyunlara çarpan araç içerisindeki 3 vatandaş ise yaralandı. Kaza yerine gelen vatandaşlar, can çekişen koyunları kestiler. Olay yerine çağrılan ambulans araçta bulunan yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.