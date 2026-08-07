AHBAP Derneği'ne Kayyım Atandı - Son Dakika
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AHBAP Derneği'ne Kayyım Atandı

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İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, AHBAP Derneği'nin tüm faaliyetlerini durdurdu.

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesince, AHBAP Derneği'nin yönetimi için kayyım atandı. Kararda ayrıca AHBAP Derneği'nin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına hükmedildi.

Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan davanamede, derneğin feshine karar verilmesi gerektiği, derneğin kurulduğundaki amacının gerçekleşmesinin yürütülen suç faaliyetleri kapsamında imkansız hale geldiği, dernekteki suç ve kabahat olan fiillerin işlendiği ve derneğin pek çok suçun işlendiği merkez haline geldiği tespitlerine yer verilmişti. Kayyım olarak atanan 3 kişilik heyetin derneğe ait mal varlıklarının yönetim kayyım heyeti olarak atandığı, heyetin yalnızca mal varlığını ilgilendiren konular açısından yetkili oldukları, iş sözleşmeleri, tebligatlar, dernek adres belirlenmesi gibi hususlarda yetkili muhatap olamadıkları davanamede yer almıştı. Davanamede, mal varlığı yönetim kayyım heyetinin, aynı zamanda dernek yönetimi için de kayyım heyeti olarak belirlenmesine karar verilmesi talep edilmişti.

AHBAP Derneği yönetimine kayyım atandı

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucu AHBAP Derneği'nin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dernek malvarlığının ve taşınır-taşınmaz haklarının muhafazası ile durdurma sürecindeki resmi süreçlerin takibi amacıyla, AHBAP Derneği'ne yönetim kayyımı atanmasına da hükmedildi.

Kaynak: İHA

Hukuk Mahkemeleri, Sivil Toplum, 3. Sayfa, İstanbul, Kayyum, Hukuk, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AHBAP Derneği'ne Kayyım Atandı - Son Dakika

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