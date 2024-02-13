Ahır ve samanlık alev alev yandı: 5 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Ahır ve samanlık alev alev yandı: 5 hayvan telef oldu

Ahır ve samanlık alev alev yandı: 5 hayvan telef oldu

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen yangında, bir ahır ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

13.02.2024 22:46  Güncelleme: 22:46
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Ahır ve samanlık alev alev yandı: 5 hayvan telef oldu

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde ahır ve samanlık alev alev yandı. Tamamı kullanılamaz hale gelen yapıda 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay Karadere Hasanağa köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Günaydın'a ait alt katında ahır üst katında samanlık bulunan yapıda yangın çıktı. Yapının hem ahşap olması hem de samanlarla dolu olması sebebi ile yapı alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kendi evlerine alevlerin ulaşmaması için yoğun mücadele verdi. Bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen 2 katlı yapıda ki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ahırın içerisinde bulunan 5 büyükbaş hayvanın yangın sebebi ile telef olduğu belirlenirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış sebebi ise henüz belli değil.

Kaynak: İHA

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