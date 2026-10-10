Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs Konya Ereğli'de hastanede hayatını kaybetti

Ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs Konya Ereğli'de hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Cahı Mahallesi'ndeki ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, Ereğli'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde ahırda ineğin saldırısına uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Ereğli ilçesine bağlı Cahı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda ineğin saldırısına uğrayan Nurettin Baştürk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nurettin Baştürk'ün cenazesi, Ereğli'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kaynak: İHA
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