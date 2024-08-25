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Ahırdan kaçan büyükbaş hayvan trafiği tehlikeye attı

KARABÜK - Karabük'te kara yoluna inerek trafiği tehlikeye sokan büyükbaş hayvan polis ekiplerinin yardımıyla yakalandı.

Olay Karabük- Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi.

Ahırdan kaçan büyükbaş hayvan bir süre sonra kara yoluna girdi. Sahibini peşinde koşturan hayvan trafiği de tehlikeye atarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir bölgede yolu kesen ekipler hayvanı yakalayarak sahibine teslim etti.