Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ve emniyet birimleri tarafından denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Konuyla ilgili olarak Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda; metruk yapılar, tarihi ve turistik alanlar, umuma açık yerler, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu noktalar ve kontrol edilmesi gereken diğer alanlarda gerekli inceleme, denetim ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirilmektedir. İlçemizin huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önceden tespit edilmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi, kamu düzeninin muhafazası ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temini amacıyla ilgili birimlerimiz koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam etmektedir. Ahlat polisi ve jandarması Ahlat'ımızın huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için görevinin başında, 7/24 sahada ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir" denildi.