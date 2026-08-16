Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü - Son Dakika
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Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü

Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yaklaşık 400 dönümlük alan zarar gördü, çok sayıda sulama borusu kullanılamaz hale geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde biçilmiş buğday tarlaları ve kuru otların bulunduğu alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangında yaklaşık 400 dönümlük alan zarar görürken, tarımsal sulamada kullanılan çok sayıda boru da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Kırklar Mahallesi'nde bulunan biçilmiş buğday arazilerinde meydana geldi. Görgü tanığı çiftçilerin aktardığı bilgilere göre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların ardından başlayan yangın, kuru otlar ve biçilmiş buğdayların etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevredeki çiftçiler müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Yangında yaklaşık 400 dönümlük tarım arazisi yanarak zarar görürken, arazilerde tarımsal sulamada kullanılan çok sayıda sulama borusu da yangında zarar gördü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bitlis, Ahlat, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü - Son Dakika

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