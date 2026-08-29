Ahlat’ta örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Ahlat’ta örtü yangını büyümeden söndürüldü

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yan tarafındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kurumuş otların tutuşmasıyla başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çevredeki alanlara ve Millet Bahçesi'ne sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterirken, jandarma ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Bitlis, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahlat’ta örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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